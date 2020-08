Temptation Island, coppia umbra tra i concorrenti del reality di Canale 5

29 agosto 2020 a

a

a

Temptation Island, c'è anche una coppia umbra tra i concorrenti del reality di Canale 5. Il promo dove la coppia tifernate si presenta è andato in onda in questi giorni ed è stato pubblicato anche sul profilo Instagram del programma. I due concorrenti sono Sofia Nesci di Celalba (Comune di San Giustino) e Amedeo Bianconi di Città di Castello. I due sono fidanzati da 11 anni ma mentre lei è decisa a fare il grande passo, sembra più restio. E ora la trasmissione di Canale 5 costituirà il banco di prova per la tenuta della coppia e lo sviluppo della loro storia d'amore.