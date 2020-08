Torna a casa tardi, lui chiede spiegazioni e lei lo prende a pugni e lo manda in ospedale

Paolo Puletti 29 agosto 2020 a

Ammonite due donne per aver mandato all'ospedale i rispettivi partner. Per entrambe è scattato il provvedimento del questore di Perugia, Sbordone. Nel primo caso una donna di origine straniera, dopo essere rientrata tardi a casa, ha aggredito il compagno che le aveva chiesto spiegazioni. Per lui pugni e graffi alle braccia. L’uomo non gradiva che la donna uscisse di casa in orari serali senza dare spiegazioni, nè su dove andava nè su chi incontrava. In questo periodo i rapporti tra i due si erano fatti tesi e più volte avevano bisticciato, sfiorando la fine del rapporto. L’altro episodio è scaturito al termine di una discussione tra una giovane donna e il proprio fidanzato. Discussione nata all’interno dell’auto e che si è trasformata in una lite violenta, conclusasi con un pugno all’occhio destro dell’uomo. Al fidanzato non è rimasto altro da fare che ricorrere alle cure del pronto soccorso. Dalla rabbia la ragazza ha danneggiato pure il rivestimento interno dell’auto e lo specchietto retrovisore. Alle due donne, in attesa di eventuali altri provvedimenti del giudice, è stato comminato l’ammonimento dal questore di Perugia, Antonio Sbordone.