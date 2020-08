Cambia il comandante della guardia di finanza

29 agosto 2020 a

La tenenza di Città di Castello ha visto l’avvicendamento fra l’attuale comandante e il subentrante luogotenente Gennaro Pietroluongo, che assume il nuovo incarico proveniente dal nucleo di polizia economico finanziaria di Perugia. Il luogotenente Pietroluongo, classe 1964, originario di Aversa in provincia di Caserta ed in servizio dal 1985, sostituisce l’uscente luogotenente Pier Luigi Bettoni. Pietroluongo è già stato al comando di altri reparti operativi territoriali come la tenenza di Gubbio, la tenenza di Noventa Vicentina e, da ultimo, responsabile della sezione polizia economica e altra attività di polizia giudiziaria del nucleo Pef di Perugia.