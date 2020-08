Città di Castello, telecamere per controllare la zona a traffico limitato

Paolo Puletti 28 agosto 2020 a

A Città di Castello alle 55 telecamere già installate ne verranno affiancate altre, tecnologicamente più avanzate. E da metà settembre via agli incontri tra amministrazione comunale, residenti e associazioni di categoria per rivedere le modalità di accesso al centro storico. Lo ha annunciato il vice sindaco Secondi, precisando che “le 55 telecamere installate nel centro storico sono tutte funzionanti, ma non rispondono all’esigenza di controllo e gestione del traffico, bensì di sorveglianza a salvaguardia della sicurezza dei cittadini, sulla quale stanno svolgendo un ruolo importantissimo, supportando le forze dell’ordine nel contrasto di vandalismi e microcriminalità”. Secondi ha, quindi, precisato che “tale strumentazione non può essere utilizzata per la lettura delle targhe e quindi per la gestione dei flussi che interessano il cuore della città. Per il controllo della Ztl nel centro storico c’è già un progetto finanziato nell’ambito di Agenda Urbana, che prevede l’installazione di telecamere specifiche in punti predefiniti e l’acquisto di un software per la lettura delle targhe e la sanzione dei trasgressori”, ha sottolineato il vice sindaco, nel far presente che “c’è un percorso tecnico che procederà in base a questa pianificazione, ma che sarà attuato solo dopo la fase di partecipazione con i cittadini, quando sarà definito un sistema delle regole più condiviso possibile”. Che ci sarà “nella seconda metà di settembre, quando abbiamo intenzione di aprire un confronto con residenti e associazioni di categoria dei commercianti per definire il sistema delle regole sul quale sarà basato il controllo dell’accesso alla Ztl del centro storico mediante telecamere”. Il vice sindaco con delega ai Lavori pubblici Luca Secondi ha risposto così ai rilievi avanzati dai consiglieri di Castello Cambia, Vincenzo Bucci ed Emanuela Arcaleni, che denunciavano un mancato funzionamento delle attuali telecamere e anche un abuso di accesso in centro storico di persone che usufruiscono dei permessi per portatori di handicap, facendone un abuso.