Umbria, arrestato per droga lunedì sera scarcerato mercoledì mattina

Ha deciso di patteggiare il 27enne albanese che nella tarda serata di lunedì 24 agosto è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Città di Castello, colto in flagranza di reato per il possesso di 13 dosi di cocaina pronte per lo spaccio. In totale, dopo una perquisizione, gli sono stati trovati 10 grammi di cocaina. Mercoledì 26 al tribunale di Perugia ha avuto prima luogo l’udienza di convalida e poi la difesa ha richiesto di poter patteggiare la pena, visto che il 27enne risulta incensurato. Il giudice ha condannato il giovane a una pena di quattro mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 480 euro, con pena sospesa. Quindi è stato rimesso immediatamente in libertà.