Umbria, sindaco e vescovo affidano la città alla Madonna delle Grazie

A distanza di cinque mesi il vescovo monsignor Domenico Cancian e il sindaco Luciano Bacchetta si sono recati insieme sotto immagine della Madonna delle Grazie al termine della celebrazione liturgica assai partecipata nel Santuario di Città di Castello. Il 28 marzo scorso in piena emergenza covid 19 vescovo e sindaco avevano manifestato insieme a nome della comunità̀ tifernate proprio nello stesso luogo della chiesa, preghiera e speranza per la positiva conclusione dell’emergenza invocando la protezione per la collettività. Mercoledì 26 questa bella pagina di storia cittadina si è ripetuta. Comune e diocesi insieme davanti alla immagine della Madonna delle Grazie.