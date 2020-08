Umbria, gli trovano in macchina la cocaina: arrestato

25 agosto 2020 a

I carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 27enne incensurato. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un’auto con quattro persone nell’immediata periferia del centro tifernate e l'hanno fermata. Hanno proceduto al controllo del mezzo all’interno del quale sono stati identificati quattro giovani, due uomini e due donne, con età tra 19 e 27 anni. Proprio in virtù della particolare agitazione, gli accertamenti sono proseguiti nella caserma di Città di Castello dove il 27enne, abitante in un comune toscano situato, è stato trovato in possesso di 10 grammi circa di cocaina già confezionata in 13 dosi pronte allo smercio, mentre una delle donne, una 23enne abitante nel capoluogo perugino, è stata trovata in possesso di due pezzetti di hashish. Il 27enne quindi, è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacenti, mentre la 23enne è stata segnalata alla Prefettura per la detenzione per uso personale.