Dalla Germania all'Umbria in bici per incontrare la zia

Le strade della ripartenza nell’anno del Covid passano anche per Città di Castello, dove in sella di una mountain bike è giunto David Siegle, che a luglio ha annunciato su Istagram la sua partenza da Schornbach, in Germania, alla volta dell’Italia "per andare a trovare mia zia che lì". Ha vinto la sua sfida, varcando il confine tifernate e incontrando i suoi parenti umbri. In piazza Gabriotti, l’assessorato al Turismo e commercio e l’assessorato alla Cultura lo hanno ricevuto complimentandosi per l’impresa ma soprattutto per la meta italiana, Città di Castello,