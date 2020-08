Umbria, fiere di San Bartolomeo e street food più forti del Covid

19 agosto 2020 a

Fiere di San Bartolomeo e Street food protagonisti del prossimo fine settimana a Città di Castello. Anche se il Covid ha costretto a rivedere la formula, le Fiere delle Merci di San Bartolomeo si terranno: da venerdì 21 a domenica 23 agosto in piazza Gabriotti e presso piazzale E. Ferri, attiguo al parco A. Langer l’appuntamento con la tradizione sarà rispettato e in linea con le misure di distanziamento sociale e di sicurezza. Gli ambulanti proprio per questo motivo saranno 60 e non si potrà procedere alle sostituzioni, così come prescrivono le direttive anti Covid. Annullate invece la tombola degli Amici del cuore e l'esposizione del bestiame.