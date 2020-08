Umbria, a Pietralunga pensionato muore schiacciato dal trattore

Sullo stesso argomento: Morto sotto al trattore, i colleghi testimoniano in tribunale a Viterbo

Ha perso la vita all’eta di 74 anni nel pomeriggio di martedì 11 agosto intorno alle 15. Schiacciato dal suo trattore che si è ribaltato. Il pensionato è morto mentre era intento a lavorare in un terreno di sua proprietà in località Pezzarampo. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Pietralunga, l’uomo era intento ad attaccare un attrezzo di lavoro al trattore e, mentre stava effettuando la manovra in retromarcia, il trattore è scivolato nella piccola scarpata laterale, schiacciando il poveretto che nel frattempo era caduto a terra. E’ morto sul colpo.