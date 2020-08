Umbria, a Città di Castello controlli con il telelaser: multati quattro motociclisti

10 agosto 2020 a

Controlli sulle strade per la polizia municipale di Città di Castello. In particolare gli agenti della municipale hanno effettuato i controlli sulla 257 Apecchiese molto trafficata in questo periodo pre ferragostano, meta privilegiata dei motociclisti e dei turisti verso il mare adriatico. Sono stati effettuati controlli con telelaser, ed elevate quattro multe ai motociclisti per velocità. In totale sono stati controllati venti centauri. I servizi sono stati predisposti dal comandante Joselito Orlando e dal vice comandante, Graziano Fiorucci nell’ambito di specifici interventi sulla 257 Apecchiese in sinergia con le altre forze dell’ordine.