Umbria, tre milioni per l'ospedale di Città di Castello

Pronti tre milioni per l’ospedale di Città di Castello che dopo un anno di lavori è destinato a cambiare volto. In calendario migliorie interne e tecnologiche in reparti delicatissimi, come terapia intensiva, pronto soccorso e oncologia, per un valore di tre milioni appunto. L’annuncio è arrivato dal sindaco Luciano Bacchetta in risposta a una interpellanza presentata dal gruppo consiliare Pd. Interventi robusti dicevamo sono previsti nei reparti di Terapia intensiva e Oncologia, oltre che al Pronto Soccorso. Lavori attesi da tempo e ritenuti strategici per l'assetto della sanità altotiberina.