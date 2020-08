Umbria, rettile nella siepe: paura in una villetta a Città di Castello

Determinante l'intervento dei vigili del fuoco

Paura per i residenti di una villetta con giardino in via Scipione Lapi a Città di Castello per la presenza di un rettile. Il rettile era all’interno della siepe che costeggia l’inferriata di confine della casa. La proprietaria, visibilmente impaurita, ha dato l’allarme ai vigili del fuoco del distaccamento tifernate chiedendo il loro intervento per eliminare il pericolo. La squadra si è recata subito sul posto e ha prelevato il rettile rinchiuderlo poi in un sacco, come prevede la normativa. L’animale, dal momento che è risultato non essere velenoso, è stato liberato in aperta campagna.