Ubriaco al volante, finisce con l'auto in un fosso: patente ritirata, macchina sequestrata

Un uomo di 39 anni residente in Valtiberina, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda, mentre percorreva una strada bianca, che collega San Giustino a Sansepolcro. I vigili urbani del comune di San Giustino, chiamati per i rilievi, si sono subito resi conto che qualcosa non andava visto che non c’erano altri mezzi ed era difficile spiegarsi il motivo per il quale l’auto era finita in un fosso laterale alle 14 del pomeriggio con luce piena e nessun ostacolo. L'uomo è risultato positivo dapprima all’alcoltest e poi anche alle analisi presso l’ospedale di Città di Castello dove si è scoperto che aveva un tasso alcolemico sei volte superiore al minimo consentito. Inoltre, secondo quanto ricostruito, l'automobilista aveva ingerito farmaci di tipo psicotropo e non si reggeva in piedi. L’uomo ha riportato lesioni guaribili in quattro giorni. Gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida ed è stata sequestrata l’auto. Il comandante della polizia locale capitano Nicola D’Avenia ha comunicato che verranno intensificati i controlli con la verifica della guida in stato di ebbrezza.