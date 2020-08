Umbria, a Città di Castello per il maltempo crolla una parte del palasport

Sul posto sono intervenuti i tecnici comunali

Il maltempo che si è abbattuto in Altotevere ha determinato il crollo parziale di una parte del palasport di Trestina. L’amministrazione comunale di Città di Castello è immediatamente intervenuta con i propri tecnici. Sempre a Città di Castello segnalata la caduta di alberi e danni lievi in alcuni edifici. Il forte vento che si è abbattuto sul palazzetto dello sport ha provocato il distacco di parte del rivestimento laterale costituito da pannelli prefabbricati e ha creato un’ampia fenditura. L’amministrazione comunale ha subito programmato un intervento urgente di messa in sicurezza dell’edificio, con l’obiettivo di accelerare il più possibile i tempi di riparazione della struttura.