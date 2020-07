Umbria, coltivava marijuana in camera da letto: denunciato

31 luglio 2020 a

Coltivava marijuana in camera da letto. La Polstato di Città di Castello ha denunciato un campano del ‘91 perché trovato in possesso di alcune piante di marijuana e di 100 grammi di sostanza essiccata. Da tempo il personale della squadra di polizia giudiziaria del commissariato tifernate era sulle sue tracce. Fino a che non è scattato il blitz concluso con la denuncia del 29enne. Negli ultimi tempi le forze dell'ordine, anche in Altotevere, hanno stretto le maglie dei controlli e della lotta alla diffusione della droga. Soprattutto nei fine settimana c'è un maggiore spiegamento di forze dell'ordine.