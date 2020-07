Umbria, trasferiti a Firenze i bambini di Città di Castello investiti da un'auto

La mamma resta ricoverata in prognosi riservata

Sono stati trasferiti all’ospedale Meyer di Firenze con due eliambulanze, provenienti dalla Toscana e dalle Marche, i due bambini rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto lunedì 27 luglio a Città di Castello. I due piccoli sono arrivati in ambulanza all’ospedale tifernate dove sono state prestate le prime cure dal personale del pronto soccorso, della Pediatria, della Chirurgia e dell’Anestesia e Rianimazione per politraumi. Una volta stabilizzati, sono stati trasferiti a Firenze per un miglior trattamento delle fratture. La madre dei due bambini si trova tuttora ricoverata nel nosocomio di Città di Castello. Le condizioni sono stazionarie e la prognosi resta riservata.