Umbria, a Città di Castello investita mentre attraversa la strada con due bimbi sul passeggino

Una giovane donna è stata investita lunedì 27 luglio intorno alle 10.30 in viale Europa a Città di Castello, mentre stava attraversando la strada con due bambini nel passeggino. Un'auto, condotta da un tifernate 60enne, l'ha centrata all'altezza di un impianto semaforico dove in quel momento c'era il rosso fisso. La giovane mamma si trovava sulle strisce pedonali e nell'impatto è stata sbalzata a terra, mentre i bambini sono rimasti miracolosamente all'interno del passeggino che però è stato sbalzato a trenta metri di distanza. Sul posto polizia municipale, vigili del fuoco e un equipaggio del 118, che ha trasportato mamma e bambini all'ospedale cittadino. Per fortuna non sono gravi.