Umbria, muore professore: il cordoglio del sindaco di Città di Castello

Per anni alla guida della Fondazione Burri

24 luglio 2020 a

Il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, appresa la notizia della scomparsa del professor Maurizio Calvesi, per anni alla guida della Fondazione Burri ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia. “Il professor Calvesi, maestro, raffinato esperto di arte e cultura lascia un segno indelebile nella nostra città per l’attività svolta al vertice della Fondazione Burri contribuendo assieme al consiglio di amministrazione al suo continuo rilancio e consolidamento in ambito internazionale nel nome del genio tifernate dell’arte contemporanea”, ha concluso il sindaco nel formulare alla moglie Augusta e a tutti i famigliari le più sentite condoglianze. Condoglianze espresse anche da Bruno Corà, attuale presidente della Fondazione Burri.