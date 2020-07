"A Città di Castello quando l'attivazione delle telecamere?". Interrogazione di Bucci e Arcaleni

Paolo Puletti 21 luglio 2020 a

A Città di Castello interrogazione sul traffico nel centro storico da parte di Castello Cambia: “quando si prevede la messa in funzione delle telecamere presenti per il controllo del traffico nell'area del centro storico, come sarà controllata specialmente per il rispetto dei posti per disabili?”. Sono queste le domande poste da un’interrogazione firmata dal capogruppo di Castello Cambia, Vincenzo Bucci e dal consigliere dello stesso raggruppamento, Emanuela Arcaleni. Castello Cambia vuole sapere in primo luogo “quando si prevede la messa in funzione delle telecamere presenti per il controllo del traffico nell'area del centro storico; come si intende controllare la gestione degli ingressi previsti dall'ordinanza concessi alle varie categorie come previsto dalle norme vigenti in modo da garantire una gestione controllata nelle 24 ore; come intervenire per garantire aree di parcheggio per i portatori di handicap limitrofi alla piazza in grado di limitarne la presenza solo a casi inderogabili e di provata necessità; come garantire la gestione pedonale e ciclabile e di servizio dell'area per renderla protetta da incursioni e utilizzo immotivato del centro storico che pregiudicano una vivibilità attiva dei cittadini e delle famiglie”.