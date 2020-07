Città di Castello, morto Rodolfo Scarscelli commerciante del centro storico

17 luglio 2020 a

a

a

Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, si è spento all’età di 91 anni Rodolfo Scarscelli, da tutti conosciuto a Città di Castello per “Il Dodo”, che per 61 anni ha svolto l’attività di commerciante in corso Vittorio Emanuele, in pieno centro storico.

Una istituzione del mondo del commercio e della vitalità del centro, che purtroppo non è più quello di una volta. Inizialmente aveva aperto una ferramenta, che poi negli anni si è trasformato in un “emporio della casa”: c’era di tutto davvero e d’altronde efficace è stato lo slogan che lo ha da sempre identificato e che esponeva, fuori dalla sua bottega lungo il corso con grande orgoglio “Qui da Dodo trovi tutto…men che l’osso…del prosciutto”. Dopo l’evento bellico è emigrato in Francia, ma la voglia di tornare nella sua città natale è stato forte e ha voluto provare a sfondare nel commercio e si può senz’altro dire che la sua intuizione è stata senz’altro azzeccata e adesso la sua attività con una visione moderna è portata avanti dai figli e comunque sino a che le forze fisiche lo hanno assistito è sempre stato presente ed attivo. Ieri mattina si è spento nella sua abitazione, assistito dalla moglie Stella Maria e dai figli Tiziana e Simone e dai loro familiari. Questa mattina, venerdì 17 luglio, alle 11 le esequie nella chiesa di Santa Maria Maggiore.