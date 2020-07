Città di Castello, fioritura di Castelluccio: opera d'arte in regalo a Norcia

14 luglio 2020 a

Il Maestro tifernate Stefano Lazzari, definito il 're' delle riproduzioni d'autore, certificate dal Ministero dei Beni Culturali, ha inaugurato a Città di Castello la sua prima opera originale che ritrae la fioritura di Castelluccio. L'opera sarà donata al Comune di Norcia.

“ L'emozione che suscita la bellezza del Pian Grande in fiore si trasforma in emozioni, che il maestro Stefano Lazzari ha saputo riflettere nella sua prima meravigliosa opera da autore chiamata Fiorita a Castelluccio n.1” ha detto l'Assessore alla Cultura Giuseppina Perla.

“Lo ringraziamo di cuore per questo dono che testimonia la solidarietà e l'attenzione che continua a raggiungerci. La Fioritura di quest'anno, probabilmente la più bella degli ultimi anni dimostra che abbiamo tutte le potenzialità per far sì che Norcia e il suo territorio torni a splendere e ad essere quel luogo accogliente, attrattivo e ricercato per il benessere psico fisico delle persone.

Grazie anche alla comunità tifernate e al primo cittadino Luciano Bacchetta per esserci stato particolarmente vicino sin da subito dopo gli eventi sismici del 2016” hanno concluso.