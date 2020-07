Città di Castello, morto il maestro Benito Bistarelli: mondo della musica in lutto

12 luglio 2020 a

Tutto il mondo della musica piange la scomparsa di Benito Bistarelli, avvenuta nella sua abitazione di Lama (San Giustino), all’età di 93 anni. sabato l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale. Benito Bistarelli è stato parte integrante della colonna sonora di tutta la vallata per oltre 70 anni: non c’è stato magari un matrimonio che non ha avuto le note del suo violino. E’ stato un sassofonista, è stato un violinista, è stato anche parte di jazz band, ha fondato insieme al suo inseparabile amico Ernesto Ottaviani il complesso “Los Trovadores”.