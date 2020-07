Città di Castello, Ferrari in vetrina sul giardino di Raffaello per uno scatto da sogno

07 luglio 2020 a

a

a

Ferrari in vetrina sul giardino di Raffaello. Non e’ certo passato inosservato il bolide giallo con l’inconfondibile Cavallino Rampante della casa automobilistica più prestigiosa del mondo, la Ferrari.

Direttamente da Maranello per una prima tappa ad Urbino e poi lungo i tornanti suggestivi e mozzafiato della Sr 257 Apecchiese fino a Città di Castello per uno scatto sul set storico-naturale improvvisato del salotto buono della città e per altri fermi immagini “memorabili” fra angoli, scorci, monumenti ed edifici.

E poi ancora il simbolo a quattroruote del made in Italy nel mondo è transitata attorno alle mura urbiche prima di giungere a destinazione alla Pinacoteca comunale dal cancello del giardino ai piedi della facciata riccamente affrescata dalla decorazione a graffito eseguita da Cristofano Gherardi su disegno del Vasari per altri scatti da consegnare alla storia.

Al seguito della Ferrari, F8 Spider, giallo sgargiante, un team del The Official Ferrari Magazine impegnato a realizzare un servizio fotografico e video (a terra e con drone) per celebrare i 500 anni della morte di Raffaello.

Immagini di una Ferrari durante le varie tappe del viaggio cominciato di prima mattina da Urbino per concludersi nel pomeriggio dello stesso giorno a Città di Castello. Un ampio reportage e servizio fotografico che verrà pubblicato sulla prestigiosa rivista in migliaia di copie: occasione unica per promuovere le città e i territori di Raffaello.