Umbria, a Umbertide litiga con la fidanzata e poi danneggia bar

05 luglio 2020 a

a

a

Notte movimentata quella tra venerdì 3 luglio e sabato 4 all'esterno di un bar del centro di Umbertide. Erano le 1 quando un ragazzo di 28 anni del posto ha iniziato a dare in escandescenze, dopo un’accesa discussione con la fidanzata avvenuta nella vicinissima piazza Mazzini. Probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, il giovane ha raggiunto il vicino bar, molto frequentato dai giovani anche a quell’ora, dove ha iniziato a sbraitare e a gettare per terra oggetti. Sul posto una pattuglia del commissariato di Città di Castello che ha riportato la calma.