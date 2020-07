Umbria, a Città di Castello trovato morto in casa a 45 anni

Il decesso avvenuto due giorni prima

Ritrovato morto all'interno del suo appartamento due giorni dopo. E' successo a Città di Castello, in via Pietro Nenni dove nella tarda serata di venerdì 3 luglio i familiari hanno fatto la macabra scoperta. Da un paio di giorni non avevano più contatti con il 45enne. Non riuscivano a rintracciarlo e le telefonate sempre più insistenti non ottenevano risposta. Insospettiti, hanno deciso di recarsi nell'abitazione dell’uomo dove hanno fatto l'inaspettata scoperta. L'uomo è deceduto con molta probabilità a causa di un malore. Sul posto i carabinieri della compagni tifernate e gli operatori del 118. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per dovrà stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.