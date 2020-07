Umbria, incidente all'incrocio a Città di Castello con danni ai mezzi

I rilievi fatti dalla polizia municipale

Si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Martiri della Libertà con via Dante Alighieri, nel quartiere San Pio X a Città di Castello. Una Fiat Panda, condotta da un 85enne residente a Città di Castello e proveniente da via Dante Alighieri, si è scontrata con una Fiat Multipla condotta da una donna di 57 anni, residente a San Giustino, che stava transitando su via Martiri della Libertà direzione centro città.

Gli accertamenti sono stati svolti da una pattuglia della polizia municipale intervenuta per effettuare i rilievi di legge e ricostruire la dinamica del sinistro. Danni ai mezzi, illesi i conducenti.