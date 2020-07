Umbria, per l'incidente di Calzolaro conducente indagato per omicidio stradale

Disposta anche l'autopsia sui due fratelli morti

Si trova ricoverato nel reparto di traumatologia dell'ospedale di Città di Castello l'uomo di 64 anni rimasto ferito nel frontale avvenuto mercoledì 1 luglio lungo via Cortonese a Calzolaro di Umbertide, a causa del quale hanno perso la vita i fratelli Sandro e Remo Biadetti di 66 e 64 anni, entrambi residenti nella frazione tifernate di Cinquemiglia. L'uomo, alla guida di una Fiat Multipla, ha riportato ferite e traumi leggeri, guarirà in pochi giorni. Come stabilito dalla nuova normativa in materia, il 64enne risulta indagato per omicidio stradale plurimo. Sulle salme dei due fratelli è stata disposta l'autopsia.