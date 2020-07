Birra dell'Eremo nella selezione targata Slow Food: unica dell'Umbria con l'ambita chiocciola

02 luglio 2020 a

Birra dell’Eremo, da sempre inserito nella “Guida alle Birre d’Italia” che ottiene in questo 2021 la famosa “chiocciola”, ambito Presidio Slow Food.

Un gruppo composto da oltre 100 esperti, ha selezionato 387 birrifici italiani e le loro produzioni, e proprio Birra dell’Eremo è l’unica e la prima in Umbria ad aver ottenuto la “chiocciola” che indica i birrifici eccellenti e slow riconosciuti per qualità e costanza produttiva, oltre che per il ruolo di riferimento nel settore nazionale e per l'attenzione al territorio e all'ambiente.

Oltre a questo prestigioso traguardo, il birrificio umbro ha anche ottenuto l’attribuzione di tre riconoscimenti di rilievo per Selva Sour: “Birra Slow” e per le nuove creazioni in lattina, Aria e Zoe: “Birra Imperdibile”.

.Questi riconoscimenti sono l’ulteriore conferma che la strada intrapresa anni fa dai titolari Enrico e Geltrude, è quella giusta: passione, impegno costante, spiccato spirito di innovazione, sono questi gli ingredienti che stanno rendendo unico e vincente questo ​autentico birrificio artigianale e saranno sicuramente forieri di tanti altri importanti trionfi.