Umbria, a Città di Castello aiuti alle famiglie che non ce la fanno nel post Covid

Insieme Comune, Croce rossa, Caritas e Lions

27 giugno 2020 a

Comune, Croce Rossa Caritas, Lions di Città di Castello insieme per gli aiuti alimentari della Spesa SOSpesa. E' stato firmato il protocollo in base al quale beni di prima necessità e dispositivi o servizi sociali saranno distribuiti a famiglie e singoli in difficoltà grazie al progetto Spesa SOSpesa, una spesa che interviene come risposta ad un Sos: “Costituiamo un tavolo di solidarietà responsabile a sostegno dei singoli e delle famiglie in difficoltà derivanti dalla emergenza sanitaria in atto” ha detto il sindaco Luciano Bacchetta. Il post Covid insomma continua a farsi sentire anche a queste latitudini e ci sono molte famiglie bisognose di supporti.