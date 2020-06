Umbria, Perde il controllo dell'auto e centra palo della luce, in ospedale

Era appena uscita da turno lavorativo

25 giugno 2020 a

a

a

Ha perso il controllo dell’auto, intorno alle 7 di mercoledì 24 giugno a Città di Castello, mentre transitava in via Roma all’altezza di Villa Cappelletti a Garavelle ed è finita prima contro un palo della pubblica illuminazione e poi ha terminato la corsa in un fossato laterale. Protagonista dell'incidente una donna che era appena uscita dal turno di notte lavorativo e probabilmente per la stanchezza ha perso il controllo della sua auto, rimasta danneggiata. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri del radiomobile tifernate e il personale del 118 che ha trasferito la donna in ospedale per gli accertamenti del caso. Per fortuna le sue condizioni cliniche non destano preoccupazione.