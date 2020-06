Umbria, Il Festival delle Nazioni di Città di Castello si farà ma solo di una settimana

24 giugno 2020 a

L’associazione Festival delle Nazioni è pronta per riaccendere i motori dopo la pausa forzata dettata dall’emergenza sanitaria Covid 19. E a premere per un’accelerazione delle pratiche necessarie per poter riavviare operativamente la macchina organizzativa, è in prima battuta il nuovo presidente, Leonardo Salcerini, eletto dall’assemblea dei soci nella seduta dello scorso sabato 20 giugno insieme al vicepresidente Pier Giorgio Lignani. Tifernate, classe ‘59, attualmente managing director di Toyota Material Handling Italia, Salcerini auspica una pronta ripartenza del Festival delle Nazioni di Città di Castello che consenta di mettersi al lavoro fin dai prossimi giorni e rendere effettivamente possibile la realizzazione della prossima, attesissima edizione della rassegna – la 53esima – che sarà dedicata alla Russia e si svolgerà dal 22 al 29 agosto.