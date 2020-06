Umbria, a Città di Castello data alle fiamme auto nel cuore della notte

Indagini in corso sull'incendio di via dei Casceri

Auto data alle fiamme nella notte in via dei Casceri a Città di Castello e abitazioni prospicienti danneggiate. Un evento doloso, sul quale stanno indagando gli specialisti dei vigili del fuoco e il personale del commissariato di Città di Castello. Danni più lievi anche per altre auto parcheggiate sempre lungo via dei Casceri, in pieno centro storico nel rione Prato. Dalle 2.30 di domenica 21 fino all'alba sul posto i mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento tifernate e la volante della polizia di stato. Vittima di questo episodio una professionista, che risiede nella stessa via dei Casceri. Indagini ancora in corso.