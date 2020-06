Umbria, a San Giustino motociclista finisce fuori strada e resta ferito

E' un periodo sfortunato per i centauri

I vigili del fuoco hanno operato lungo i crinali della strada provinciale per Parnacciano nel Comune di San Giustino, dove era precipitata una moto finita fuori strada. Il centauro fortunatamente è rimasto illeso. La richiesta di soccorso era giunta alla centrale di Perugia per il recupero del ferito e della moto. Operazione non semplice, ma portata termine con pieno successo. In questi giorni in effetti per i motociclisti è un periodo non proprio positivo, visto che si sono verificati due incidenti mortali a Magione e San Sisto di Perugia.