Umbria, a Città di Castello trova una biscia sul parabrezza dell'auto

Un'altra chiamata è arrivata anche da San Giustino

19 giugno 2020 a

a

a

I vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello sono intervenuti nella giornata di venerdì 19 giugno in via Celestino II Papa per una biscia rinvenuta sul parabrezza dell’auto di proprietà di una donna. Altra chiamata per la presenza di un rettile è arrivata da San Giustino dove una biscia era arrivata nello zerbino di un’abitazione. Comprensibile lo spavento ma gli esperti colgono l’occasione per evidenziare che le caratteristiche di una biscia sono estremamente diverse da quelle di una vipera. Naturalmente con l'avvicinarsi dell'estate incontri con i rettili vanno messi nel conto, soprattutto quando il caldo inizierà a farsi sentire.