Lascito Mariani, rinviata ancora la decisione. Il consiglio comunale di Città di Castello non riesce a trovare una posizione unitaria

Sul piatto ci sono i 3.4 milioni del lascito Mariani, dall’altra la difficile quadratura del cerchio nel campo della politica. Saranno necessari i tempi supplementari e forse i calci di rigore al consiglio comunale tifernate per riuscire ad esprimere un documento unitario e definitivo sul migliore utilizzo del cospicuo lascito delle sorelle Mariani avvenuto nel 1984, per un valore all’epoca di 3,7 milioni di euro oggi ridotti a 3.4, che hanno un vincolo invalicabile: quello della destinazione sanitaria e che secondo la chiave di lettura attuale deve essere gestito dalla Usl Umbria 1. Il corpo centrale dell’ordine del giorno proposto afferma “come riconosciuti dal giudicato, sia destinato al soddisfacimento dei bisogni sanitari della popolazione tifernate; rileva l’importanza e l’urgenza di potenziare la rete dei servizi sanitari territoriali, colmando l’annoso ritardo nella realizzazione della struttura denominata Casa della salute nel territorio dell’Alto Tevere, da collocarsi preferibilmente nel vecchio ospedale; indica, quali ulteriori priorità di intervento, la realizzazione del nuovo centro Alzheimer di Città di Castello, risultando l’attuale non più adeguato alle reali esigenze della popolazione e al potenziamento del reparto oncologico del nosocomio tifernate; impegna il sindaco e la giunta alla definizione, di concerto con la Usl Umbria 1, di un atto volto a recepire le prioritarie indicazioni assunte dal Consiglio comunale di Città di Castello con il presente ordine del giorno”. Da questo assunto predisposto dal consigliere delegato Gaetano Zucchini ne è scaturito un ampio e lungo dibattito, con varie prese di posizione e ancora colpe all’esecutivo per i ritardi, colpe alla Regione perché da 20 anni a questa parte non ha fatto nulla sulla vicenda dell’ex ospedale, espresse dall’opposizione ed invece la maggioranza che tende la mano e chiede una possibile rielaborazione con una apposita seduta della capigruppo per la presentazione di un ordine del giorno che possa essere votato da tutto il consiglio comunale. Ma servirà un’altra seduta, appunto.

Intanto in Regione su spinta del consigliere regionale Lega, Mancini si è parlato del lascito Mariani e dell’ex ospedale di largo Muzi che rischia di crollare e che invece sarebbe sede ideale per la casa della salute. L’assessore Coletto ha risposto che “ad oggi l’immobile non è più nelle competenze della Sanità ma della Regione Umbria. E credo si dovranno attivare le procedure per farlo tornare in mano alla Sanità per consentire la valorizzazione, altrimenti sarebbe difficile intervenire. Da questa amministrazione c’è l’impegno per sistemare la struttura. Un immobile che necessita di essere risanato e essere restituito alla sua destinazione socio-sanitaria”.