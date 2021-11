Maneskin, l'attacco dei Cugini di Campagna: "Ci avete copiato il look". E cantano Zitti e buoni

08 novembre 2021 a

a

a

Il look dei Maneskin è copiato da quello dei Cugini di Campagna. Ed è proprio il gruppo musicale pop fondato a Roma nel 1970, ad attaccare frontalmente la band reduce dal grande successo negli Stati Uniti, dove ha aperto l'esibizione dei Rolling Stones e incassato i complimenti di Mick Jagger. Lo fanno con un post pubblicato nella loro pagina Facebook ufficiale in cui in maiuscolo scrivono: "Basta copiare i nostri abiti". Nel messaggio si spiega che il gruppo che ha vinto l'Eurovision si è esibito negli Usa anticipando il concerto dei Rolling, ma ha imitato nel vestire i Cugini di Campagna.

Il post è accompagnato da due foto. In una viene ritratto Damiano, il frontman del gruppo che ha vinto il Festival di Sanremo e che sta ottenendo un incredibile successo internazionale. Nell'altra, molto vecchia, il soggetto è Nick, voce del più esperto complesso per ben venti anni, dal 1994 al 2014. Effettivamente tutti e due indossano capi molto simili: le casacche sono blu con le stelle bianche e i pantaloni a righe bianche e rosse, colori e simboli che ovviamente ricordano la bandiera degli Stati Uniti.

Ma non è tutto. I Cugini di campagna pubblicano anche un audio in cui riproducono Zitti e buoni, uno dei brani principali dei Maneskin, ormai cantato in mezzo mondo. Polemiche le parole che accompagnano una loro foto in abiti da concerto: "Fate qualcosa di meglio, come noi abbiamo fatto con la vostra Zitti e buoni". Ovviamente il brano è arrangiato ed eseguito diversamente rispetto ai Maneskin. Polemiche a parte, Damiano e compagni di palco continuano a riscuotere un enorme successo sul panorama internazionale. Nel giro di pochi mesi hanno letteralmente stravolto le loro vite e sono diventati vere e proprie star della musica. Qualche anno fa suonavano all'aperto lungo le strade, ora invece anticipano sul palco i Rolling Stones.

Maneskin, delirio a Las Vegas per l'esibizione prima dei Rolling Stones: Mick Jagger li ringrazia in italiano | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.