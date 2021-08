Delirio per i Maneskin in Belgio: Damiano 'vola' sulla folla, il costume di Vic è estremo

17 agosto 2021 a

a

a

Festival di Ronquières, Belgio. La tappa del tour europeo dei Maneskin, freschi vincitori di Sanremo e Eurovision, è arroventata. Un bagno di folla per i rockers romani, in attesa del tour autunnale. E' un anno di grazia per la band, che sta infiammando qualsiasi palco calcato nei propri live. Tanto pubblico in un Paese dove non ci sono eccessive restrizioni per i grandi eventi, anche se chi partecipa deve essere munito di una certificazione di fatto identica al Green Pass.

Nei video postati dal canale Instagram della band possiamo vedere un pubblico numerosissimo e letteralmente in visibilio per la performance della band, scatenata sotto ogni punto di vista. In pieno stile rock, Damiano si tuffa sulla folla, e anche il costume di Vic è estremo: solo dei cerotti a coprire il seno.

Giorgia, l'amicizia con Pino Daniele: "La sua morte mi ha distrutto, mi faceva ridere tantissimo"

Negli stessi giorni in cui, in Italia, ha tenuto banco la polemica fra Salmo e Fedez in merito al concerto a sorpresa tenuto dal sardo ad Olbia, il Belgio mostra regole molto diverse per gli eventi con più di 1500 persone: complice anche una diversa situazione epidemiologica, i concerti si possono tenere senza mascherina e senza distanziamento, ma muniti di Covid Safe Ticket (equivalente della nostra certificazione verde).

Concerto a Olbia, Salmo: "Protesta contro regole patetiche". Poi l'affondo contro Fedez: "Mi stai sul ca..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.