Vasco Rossi, nuova parola d'ordine: "Arrivare vivi, sani e lucidi al 2022". Salta il tour

27 marzo 2021 a

a

a

E' ufficiale: un'altra estate senza i concerti di Vasco Rossi. Tutto nuovamente rinviato, se andrà bene, all'estate del 2022. E' stato lo stesso Comandante ad annunciarlo attraverso i suoi profili social, anticipando tutti gli artisti che probabilmente dovranno prendere la stessa decisione e di fatto ammettendo che ancora non è il momento di fare spettacoli: il Covid è ancora da sconfiggere. Ha pubblicato un comunicato ufficiale sul Vasco Non Stop Live Festival che annuncia la riprogrammazione delle date.

Ufficiale la data di uscita del nuovo album di Vasco Rossi. Oggi il video di Una canzone d'amore buttata via

"Ci spiace molto - si legge - dovervi informare che Live Nation è costretta a riprogrammare le date dei concerti di Vasco Rossi previsti per giugno 2021 nell'ambito dei vestival italiani". E ancora: "Il motivo è stotto gli occhi di tutti: non siamo ancora usciti dall'emergenza sanitaria da pandemia Covid che da oltre un anno ci tiene lontani". Nel comunicato ufficiale si spiega inoltre che "entro il 15 aprile saremo in grado di aggiornarvi sulle nuove date e le eventuali modalità di rimborso in conformità con le disposizioni di legge". Notizia che ovviamente, anche se scontata, è stata presa con immenso dispiacere dalle centinaia di migliaia di fan del Kom.

Video su questo argomento Vasco Rossi esalta i Maneskin: "Rivoluzione Sanremo, il popolo del rock ha votato"

Il re del rock ha subito cercato di consolare il suo popolo, guardando avanti. Sempre attraverso i suoi profili social: "Guarderemo oltre l'orizzonte e saremo di nuovo insieme". Poi come sempre ha pubblicato pezzi di vecchie interviste, parti di brani cantati dal vivo e una nuova parola d'ordine che ha collezionato migliaia e migliaia di like nel giro di poco tempo: "Arrivare vivi, sani e lucidi al 2022". Vasco Rossi lo ha definito il nuovo obiettivo. Anche se in molti hanno commentato che non sarà facile senza i suoi spettacoli. A questo punto cresce ancora di più l'attesa per l'uscita del suo nuovo disco che è stata già ufficializzata nei mesi scorsi: il 12 novembre.

Una canzone d'amore buttata via, 600 mila visualizzazioni in poche ore per il nuovo brano di Vasco Rossi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.