Jennifer Lopez, nudo integrale a 51 anni per la copertina del nuovo singolo In the morning: fan in delirio | Video

28 novembre 2020 a

"Sorpresa". E' quella che annuncia Jennifer Lopez, che a 51 anni si mette letteralmente a nudo per promuovere il suo nuovo singolo In the morning. E lo fa mandando in tilt i suoi 133 milioni di fan su Instagram, che ammirano la copertina del singolo.

Jennifer Lopez è immortalata completamente nuda: il suo fisico pazzesco lascia ancora senza parole. Sempre su Instagram anche un breve video del backstage relativo a In the morning.

In poche ore l'immagine ha raccolto milioni di like, per quello che si annuncia l'ennesimo successo nella carriera di JLo. A 51 anni, l'artista pare aver fermato il tempo: il fisico di Jennifer resta perfetto, con le sue proverbiali curve sempre più sexy.

