X Factor 2020, Melancholia eliminati. Rabbia sui social: "Dovevate vincere. Il programma senza di voi non ha più senso"

Fa ancora discutere soprattutto sui social l'eliminazione dei Melancholia da X Factor 2020. Il gruppo folignate ha rappresentato una delle rivelazioni positive del talent show di Sky, ma la puntata di giovedì 26 novembre è stata per loro fatale. Una decisione che ha mandato su tutte le furie Manuel Agnelli: "Questa eliminazione costituisce il fallimento dei giudici", ha commentato facendo anche un pizzico di autocritica ma soprattutto attaccando le scelte dei colleghi. Agnelli ma non solo, visto che sui social sono tantissimi a prendere le difese dei Melancholia.

"Per me non ha senso X Factor senza di voi. Ma stiamo scherzando, Dovevano vincere loro, aspetto l'album", ha scritto un utente. Un altro ancora: "Io veramente non ho parole. Meritavate davvero almeno l'arrivo in finale". Un utente se la prende con il pubblico: "Ma l'Italia ce le ha le orecchie?", è la critica. Insomma, i Melancholia fuori da X Factor 2020 è una decisione che fa discutere, ma ora il verdetto che conta è quello delle vendite. E siamo certi che lì l'eliminazione sarà davvero impossibile.

