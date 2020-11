Sfera Ebbasta da urlo, Famoso è il disco italiano più ascoltato di sempre in 24 ore: record per il singolo Baby | Video

21 novembre 2020 a

a

a

Clamoroso successo per Sfera Ebbasta. Famoso, il nuovo album del rapper uscito venerdì 20 novembre in tutto il mondo per Island Records, è il disco italiano più ascoltato di sempre su Spotify nel giorno di uscita: sono oltre 16 milioni gli stream complessivi e l’album ha conquistato con i suoi 13 brani, le prime 13 posizioni della Top 50 Italia. Per la prima volta tutte le tracce di un artista italiano debuttano nella global top 200 di Spotify. Baby con J Balvin si colloca addirittura al 36esimo posto nella classifica mondiale.

Proprio Baby, ha anche stabilito il record italiano di ascolti per il singolo brano nelle prime ventiquattro ore: sono già 1.926.614 gli stream su Spotify. Complessivamente nella global chart sono due le tracce in top 50 e nove nella top 100. Sfera, dopo ottantasette dischi di platino complessivi, un miliardo e mezzo di stream su Spotify e dopo essere stato il primo italiano ad aver avuto sette brani nella global chart di Spotify, è tornato nuovamente ad alzare l’asticella. Mai negli ultimi decenni un fenomeno italiano è stato tanto rilevante a livello mondiale. L’album, la cui direzione artistica è stata curata da Charlie Charles, raccoglie tutte le sfaccettature di Sfera Ebbasta; ci sono i pezzi che raccontano la rabbia, la fame e il desiderio di emanciparsi dal quartiere, così come ci sono brani più riflessivi e canzoni destinate ad essere hit mondiali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.