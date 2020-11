Morto Stefano D'Orazio dei Pooh, Dodi Battaglia: "Non era un grande batterista? Neanche Ringo Starr"

08 novembre 2020 a

a

a

Un vuoto enorme tra i componenti dei Pooh per la morte del batterista Stefano D'Orazio. Red Canzian ha parlato al Corriere della Sera, mentre Dodi Battaglia e Roby Facchinetti non sono riusciti a sostenere l'intervista. Il cantante e tastierista ha inviato soltanto un sms al giornalista che ha curato il pezzo con Red Canzian: "Scusa, ma riesco solo a piangere". Poche ma significative anche le parole del chitarrista dedicate a "L'amico per sempre", come recita una delle canzoni dei Pooh più famose.

Covid, morte di Stefano D'Orazio. Bobo Craxi e le ultime ore del batterista dei Pooh: "Ha lasciato un brano sul Coronavirus a Bergamo"

"Non sapevo che Stefano avesse altre patologie. Stefano aveva portato nel gruppo una umanità speciale. Qualcuno obiettava che non era un grande batterista. Ma neanche Ringo Starr lo era. - ha sottolineato Battaglia -. Eravamo compenetrati e complementari. Provo un dolore che non sparirà mai: tutte le volte che lo vedrò in tv o vedrò parcheggiata una jaguar bianca come la sua, la ferita continuerà a bruciare". Un vuoto enorme per i Pooh e per tutti gli appassionati di musica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.