Vasco Rossi annuncia una nuova canzone e svela: "Sarà un brano d'amore". Conto alla rovescia

28 ottobre 2020 a

a

a

La prossima canzone di Vasco Rossi sarà d'amore. E' lo stesso Comandante ad annunciarlo sui suoi profili social, ovviamente facendo esultare i milioni di fan che lo seguono con immenso affetto. "Oggi - scrive il re italiano del rock - vi spoilero che... la mia prossima nuova canzone è una canzone d’amore!". Il brevissimo post del Blasco è accompagnato da una nuova foto, attuale. Vasco punta il dito indice contro l'obiettivo, indossando la mascherina. La fotografia sembra scattata all'interno di un teatro. Su Instagram il post in poche ore ottiene oltre 25mila like. Quando sarà pubblicato il brano? Data ancora misteriosa ma Vasco avvisa: "Stay tuned... and stay up".

