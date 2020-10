Gordon Haskell morto, bassista e cantautore fece parte dei King Crimson

19 ottobre 2020 a

Il bassista e cantautore britannico Gordon Haskell è morto all’età di 74. La fama di Haskell è dovuta soprattutto alla permanenza nei King Crimson all’inizio degli anni Settanta. Col gruppo di Robert Fripp, Haskell ha contribuito come seconda voce solista del brano Cadence and Cascade, nell’album In the Wake of Poseidon, e come bassista e cantante solista in Lizard, entrambi pubblicati nel 1970.

Un suo singolo, How Wonderful You Are, dall’album Look Out, è stata la canzone più richiesta nella storia della Bbc Radio 2 ed ha venduto oltre 400.000 copie. La morte di Haskell è stata confermata in un post sulla sua pagina Facebook ufficiale. "È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Gordon, un grande musicista e una persona meravigliosa che mancherà tristemente a tanti", si legge nel comunicato. Haskell è entrato e uscito dalla scena musicale per più di 50 anni, suonando in gruppi di grande successo e percorrendo la carriera solista. Inglese di nascita, si era stabilito nell’isola greca di Skopelos nel 2008 affermando di aver "finalmente rinunciato all’Inghilterra, come ad una causa persa". Nel 2016 era tornato nel Regno Unito a causa della crisi finanziaria in Grecia. La sua svolta mainstream è arrivata nel 2001 con il singolo How Wonderful You Are e l’album Harry’s Bar nel 2002. Entrambi hanno raggiunto la seconda posizione in classifica in Inghilterra e continuano a vendere anche oggi.

