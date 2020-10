Note di viaggio 2, le più belle canzoni di Guccini interpretate dai big della musica italiana. Album tra i più venduti

17 ottobre 2020 a

Si intitola Note di viaggio capitolo 2: non vi succederà niente. E' appena uscito ed è già in testa alle classifiche. Stiamo parlando del secondo album che raccoglie le più belle canzoni di Francesco Guccini, interpretate da alcune delle grandi voci della musica italiana. Subito terzo posto nella classifica Fimi//Gfk degli album più venduti della settimana; primo posto nella classifica dei vinili. Non hanno certo bisogno di presentazione gli artisti che hanno voluto rendere omaggio al cantautore: Zucchero (Dio è morto), Fiorella Mannoia (Signora Bovary), Emma e Roberto Vecchioni (Autunno), Vinicio Capossela (Vedi cara), Gianna Nannini (Quello che non…), Jack Savoretti (Farewell), Levante (Culodritto), Mahmood (Luna fortuna), Petra Magoni (Canzone di notte n.2), Ermal Meta (Acque), Fabio Ilacqua e Mauro Pagani (Canzone delle domande consuete) e I Musici (Migranti), per un album che non vuole essere celebrativo, ma guarda al futuro attraverso le canzoni del Maestro.

