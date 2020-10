Tale e quale show, il finto Morgan canta Ciao Amore Ciao di Luigi Tenco. Ma la canzone viene trasformata | Video

16 ottobre 2020 a

Si è trasformato in Morgan e si è proposto sul palco con lo strepitoso brano Ciao Amore Ciao di Luigi Tenco. Gabriele Cirilli, ospite fisso di Tale e quale show su Rai 1, come sempre dà letteralmente spettacolo. La somiglianza con Morgan è clamorosa, sicuramente più quella fisica che quella vocale. Ma durante l'esibizione, le incursioni sono numerose, anche se non tutte esilaranti.

Poi Morgan improvvisamente abbandona il palco e la canzone si trasforma: non è più Ciao Amore Ciao, ma Ciao Morgan Ciao. E alla fine del brano Carlo Conti è costretto ad andare alla ricerca del finto Morgan nello studio: "Ma dove è andato?".

