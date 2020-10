Tiziano Ferro, problemi di alcolismo: "Mi toglievo la vita ogni giorno". Il cantante rivela come lo ha superato

15 ottobre 2020 a

Arriva la confidenza di Tiziano Ferro, anticipata il giorno prima dell'uscita integrale dell'articolo che ha scritto di suo pugno. Il cantante parla pubblicamente per la prima volta della difficoltà più grande affrontata - e superata - nella sua vita: l’alcolismo.

E affida il racconto a un articolo che ha scritto in prima persona per ’7’, il settimanale in edicola domani, venerdì 16 ottobre, con il Corriere della Sera.

«L’alcolismo ti guarda appassire in solitudine, mentre sorridi di fronte a tutti. Forse piangevo perché mi toglievo la vita ogni giorno. Forse era il dolore nel morire una, due, trecento volte. Potevo pensare quello che volevo, ma quello strazio, quel tormento non generavano niente, era solo disastro. Ed è stato quando l’ho capito che è nata la mia voglia di risalire, da lì o da una delle altre decine di volte simili a quella».

L’articolo anticipa uno dei temi di ’Ferro', il documentario Amazon Original in esclusiva su Prime Video in Italia e in oltre 240 Paesi dal 6 novembre prossimo. Il film, ambientato tra Italia e Stati Uniti, è un viaggio intenso e potente nella vita privata e professionale di Tiziano Ferro, che permetterà a tutti di conoscere la persona dietro i riflettori, mostrando gli alti e bassi e le sfide dal punto di vista dell’artista dopo vent’anni di carriera.

Sempre il 6 novembre esce anche ’Accetto Miracoli: l’esperienza degli altrì, primo album di cover di Tiziano, che ha reinterpretato 13 canzoni che hanno dato forma a piccoli miracoli nel corso della sua vita. Il disco, secondo capitolo dell’album pubblicato nel 2019 e già certificato doppio Platino, è pubblicato su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia) nei formati doppio CD e album digitale con 25 tracce (le 13 cover più i brani di ’Accetto Miracolì), oppure LP (con le 13 cover).

