Ed Sheeran, una foresta intorno alla sua casa da 4 milioni di sterline: con la moglie Cherry Seaborn è paladino dell'ambiente

Ed Sheeran vuole una foresta accanto a casa. Per questo il cantante britannico ha deciso di spendere decine di migliaia di sterline per piantare centinaia di alberi, come rivela il giornale The Sun.

Sheeran e la moglie Cherry Seaborn sono entrambi amanti dell'ambiente e vivono in una tenuta ecosostenibile da quasi 4 milioni di sterline, nella contea inglese di Suffolk. Profondo amante dell'Italia e dell'Umbria, Sheeran ha sposato la causa ambientalista dopo il matrimonio: lui e la moglie hanno chiamato Lyra Antarctica la loro figlia, richiamando all'Antartide, visto che lo scioglimento dei ghiacci è la più importante sfida attuale. La foresta che i coniugi hanno deciso di creare, potrà garantire loro anche maggiore privacy.

