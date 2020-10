Vasco Rossi, grandi novità. Il Comandante va a Milano e lancia il messaggio ai fun: stay tuned. E' per il nuovo album?

14 ottobre 2020 a

Vasco Rossi annuncia grandi novità. E lo fa dai profili social, utilizzando una delle sue canzoni più amate, Vivere una favola. Il Comandante pubblica la strofa che parla proprio di "grandi novità". Annuncia che è a Milano "per fare... poi ve lo dirò. Stay tuned". Come sempre per avanzare qualche ipotesi in più bisogna ricorrere all'interpretazione dei suoi hashtag.

E così ancora una volta spunta il news songs che sta facendo sognare i fan sull'annunciato nuovo album del Kom: è più vicino? Vasco, come ha sempre fatto in questi mesi, non dimentica il difficile momento vissuto a causa della pandemia: "stop covid" e "arrivare vivi, sani e lucidi al 2021" sono hashtag che non hanno bisogno di commenti.

